(ANSA) - ROMA, 07 OTT - A settembre 2026, il mercato dell'usato auto registra un calo nei volumi assoluti. I passaggi di proprietà delle autovetture sono stati 284.708, contro i 288.065 di settembre 2025, con una diminuzione dell'1,2%. Lo comunica l'Automobile Club d'Italia, pubblicando il bollettino mensile "Auto-Trend", l'analisi statistica realizzata sui dati del Pra, consultabile su aci.gov.it. In crescita il mercato dell'usato delle due ruote: i passaggi di proprietà dei motocicli sono stati 58.378, rispetto ai 56.960 di settembre 2025, con un aumento del 2,5%. Nel complesso, i passaggi di proprietà per tutti i veicoli sono stati 383.716, contro i 387.341 dello stesso mese dell'anno precedente, con una diminuzione dello 0,9%. Ogni 100 autovetture nuove, a settembre ne sono state vendute 213 usate. Considerando i primi nove mesi dell'anno, il rapporto si attesta a 188 auto usate ogni 100 nuove. Nei primi nove mesi del 2026, i passaggi di proprietà risultano in lieve calo per le autovetture, -0,5%, e per tutti i veicoli, -0,2%, mentre i motocicli fanno registrare un incremento dell'1,7%. Nel mercato dell'usato continuano a prevalere le alimentazioni tradizionali, diesel e benzina. Prosegue, tuttavia, la crescita delle motorizzazioni elettrificate: le auto ibride a benzina raggiungono a settembre una quota del 12% dei passaggi di proprietà, con un incremento del 22,5% su base annua. In aumento, ma ancora contenuta, la presenza delle auto elettriche usate: a settembre rappresentano l'1,4% del mercato, con una crescita del 20,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Sempre a settembre le radiazioni di autovetture dal Pra hanno registrato un aumento dello 0,7% rispetto allo stesso mese del 2025, con 106.883 pratiche contro le 106.094 dell'anno precedente. La crescita è determinata soprattutto dall'aumento delle demolizioni, pari al +7,3%, a fronte di una diminuzione delle esportazioni, -11%. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,80 nel mese di settembre e a 0,71 nei primi nove mesi: ogni 100 auto nuove, a settembre, ne sono state radiate 80. In calo le radiazioni dei motocicli: 10.615 pratiche, contro le 11.201 di settembre 2025, pari a -5,2%. (ANSA).