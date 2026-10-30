PHOTO
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Gli italiani restano risparmiatori prudenti, al limite della cautela. Secondo la consueta indagine Acri-Ipsos in occasione della 102esima giornata del Risparmio, il 63% mantiene i risparmi liquidi, mentre il 26% ne investe una piccola parte e l'8% dichiara di averne investito la maggior parte. "Anche quando si sceglie di investire, prevalgono finalità protettive e progettuali rispetto alla sola ricerca di rendimento". Resta stabile, rispetto allo scorso anno, la quota di italiani in grado di risparmiare senza dover fare troppe rinunce (45%). (ANSA).