(ANSA) - ROMA, 05 LUG - È morta all'età di 66 anni Tiziana Aristarco, regista di tante fiction ma anche film e documentari per la televisione. Tra i suoi successi, Mina Settembre (di cui ha diretto la terza stagione), Un Medico In Famiglia (nel 1998 come aiuto regista e regista della seconda unità e nella seconda stagione come regista), Provaci Ancora Prof! (di cui ha diretto quarta e quinta stagione), Fuoriclasse, Raccontami, Come Fai Sbagli, Compagni di scuola e Casa famiglia 2. Figlia del critico cinematografico Guido Aristarco, era entrata in Rai in giovane età come come aiuto regista. Lascia il marito, il regista Riccardo Donna, e due figli. Sui social la ricorda con commozione Serena Rossi, interprete di Mina Settembre: "Eccoci qui, Tiziana mia, che dolore immenso, dilaniante. Non scriverò la regista che eri, la professionista straordinaria sempre alla ricerca di verità profonda e di bellezza. Questo lo sanno tutti. Tu sei stata molto più… una guida, un porto sicuro. Un mix tra tenacia, grande ironia e dolcezza infinita. Ci capivamo al primo sguardo io e te. Quante risate, quante avventure, quanta fatica in giro per le strade di Napoli con quel cappottino rosso e quanti abbracci caldi… quanto amore hai regalato a tutti noi. Questo resta per sempre. Grazie. Mi mancherai immensamente. La tua Serena". "Oggi il cuore è colmo di tristezza", scrive su Instagram Serena Autieri, che Aristarco ha diretto in Una famiglia imperfetta. "Ciao Tiziana, grazie per quello che mi hai donato, dentro e fuori dal set. Continuerai a vivere nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di incontrarti". (ANSA).