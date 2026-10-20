(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Ancora disagi per i clienti Revolut, con alcuni servizi della banca digitale bloccati da questa mattina. Un disservizio che si aggiunge al caso scoppiato solo lo scorso mese, quando l'azienda è stata vittima di una truffa perpetrata attraverso l'invio di una email istituzionale compromessa che avrebbe portato al furto di dati sensibili dei clienti. Lo afferma Adusbef (associazione Difesa Utenti Servizi Bancari), che chiede alla banca di attivarsi per riconoscere indennizzi automatici in favore degli utenti coinvolti. "I clienti italiani Revolut stanno subendo oggi pesanti disagi a causa dell'impossibilità di compiere una moltitudine di operazioni come pagamenti, bonifici, prelievi agli sportelli e operazioni online. - spiega il presidente Antonio Tanza - Un disservizio grave che arreca un enorme danno ai cittadini, i quali non riescono a effettuare operazioni basilari come acquisti, invio di denaro o prelievi di denaro contante. Per questo chiediamo alla banca di prevedere un indennizzo automatico in favore di tutti i clienti italiani coinvolti nel disservizio. In caso contrario, Adusbef si mette sin da ora a disposizione degli interessati ai fini delle dovute azioni legali volte ad ottenere il risarcimento dei danni subiti", conclude Tanza. (ANSA).