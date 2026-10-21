(ANSA) - CATANZARO, 21 OTT - A causa della protesta degli autotrasportatori gli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria sono rimasti senza carburante per gli aerei. A Lamezia Terme non si registrano problemi e le operazioni procedono regolarmente. E' quanto viene comunicato da Enav in un Notam, cioè nell'avviso ufficiale che informa piloti e personale di volo. Il testo porta l'indicazione che " piloti devono quindi pianificare il rifornimento presso l'aeroporto di partenza o precedente, in quantità sufficiente per le tratte successive" (ANSA).