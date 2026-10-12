(ANSA) - ROMA, 12 OTT - L'Agcom ha inflitto una sanzione alle società Retelit Digital Services e Tekmind rispettivamente di 700.000 e 122.500 euro nell'ambito dell'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle numerazioni per finalità di teleselling e telemarketing, iniziata nel novembre 2025 sulla base di numerose segnalazioni. Così l'Authority in una nota, spiegando che le fattispecie oggetto di contestazione hanno riguardato "la mancata attuazione delle misure stabilite dall'Autorità, consistenti nella verifica della correttezza delle numerazioni utilizzate dai call center, inclusa la generazione di numerazioni tramite la tecnica dello spoofing" (la falsificazione dell'identità digitale, ndr). Con filtro anti-spoofing nei primi 8 mesi sono state bloccate oltre 190 milioni di chiamate illecite, sottolinea l'Agcom. (ANSA).