(ANSA) - WASHINGTON, 04 AGO - Un agente dell'Fbi ha sottratto oltre 900.000 dollari in criptovalute da conti monitorati dall'agenzia nell'ambito di un'indagine. Lo riporta la Cnn. Patrick Steven Yaroch faceva parte di una squadra investigativa per la sicurezza nazionale che stava indagando su una "nazione ostile". Secondo quanto dichiarato dallo stesso agente, egli si sentiva "frustrato" di non poter intervenire più incisivamente per impedire ad un individuo non identificato di accedere ai conti. Così sfruttando i suoi privilegi di accesso ai sistemi interni dell'agenzia, avrebbe trasferito i fondi in criptovaluta sul proprio conto personale. "Non appena l'Fbi è venuto a conoscenza di queste accuse, siamo intervenuti immediatamente, abbiamo avviato un'indagine e, infine, la scorsa settimana abbiamo eseguito un mandato di arresto", ha dichiarato un portavoce del Bureau. Un mese prima di essere arrestato, Yaroch aveva chiesto a ChatGPT: "Se avessi a disposizione una grossa somma di denaro (circa un milione di dollari) e volessi lasciare gli Stati Uniti per diventare residente o cittadino di un paese dell'Ue, dove andresti?" E la risposta è stata: "A 37 anni, con una famiglia giovane, l'obiettivo di andare potenzialmente in pensione verso i 40 e un chiaro interesse a costruire, in futuro, uno stile di vita più tranquillo legato alla viticoltura o all'agricoltura andrei in luoghi come il Cilento o la regione del Dão, in Portogallo..." (ANSA).