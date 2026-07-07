(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Una terza nave è stata colpita nello Stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta l'agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco a una nave cisterna di Gnl. "L'Ukmto ha ricevuto la segnalazione di un ulteriore incidente che ha coinvolto una nave cisterna in transito nello Stretto di Hormuz. La petroliera è stata colpita da un veicolo aereo senza pilota non identificato e ha riportato lievi danni strutturali. Non si segnalano vittime né impatti ambientali e la nave sta proseguendo verso il suo prossimo porto di scalo", ha dichiarato l'agenzia. (ANSA).