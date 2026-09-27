(ANSA) - REGGIO EMILIA, 27 SET - Serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia: intorno alle 19 un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento con un cacciavite. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone - una ragazza e un uomo - che si erano fermate a soccorrere la donna, prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo: si tratta di un 26enne nato a Reggio Emilia. I tre feriti sono stati portati in ospedale in codice 3 e sono gravi. Il ragazzo è stato preso in sinergia tra Polizia di Stato, Carabinieri e polizia locale. Al vaglio le sue condizioni psicologiche. Da ricostruire le motivazioni. L'aggressione è avvenuta a un distributore in via Martiri di Cervarolo a Due Maestà. Secondo una prima ricostruzione, il 26enne era al distributore di benzina quando, senza un apparente motivo, è sceso colpendo con un cacciavite la donna che pure stava facendo rifornimento. Si tratta, secondo prime informazioni, di una 57enne di Scandiano. Due persone, una ragazza di 26 anni e un uomo di 49 anni, sono accorsi per aiutare la 57enne. Ma il 26enne a quel punto è risalito in auto e li avrebbe investiti di proposito. (ANSA).