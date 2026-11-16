(ANSA) - NEW YORK, 16 NOV - La cantautrice britannica Raye guida le nomination ai Grammy e uguaglia il record di Beyoncé di undici candidature. Rosalía ne conquista nove, mentre il country parla sempre più al femminile e Taylor Swift resta in corsa per l'album dell'anno che ha vinto già ben quattro volte. Donne protagoniste, pop sempre più internazionale, country in ascesa e hip-hop in ritirata dalle categorie più prestigiose. Le nomination 2027, annunciate oggi dalla Recording Academy, raccontano un panorama in cui le cantautrici sono al centro e i confini tradizionali tra generi e mercati nazionali sono sempre più sfumati. A guidare la classifica è la britannica Raye, all'anagrafe Rachel Keen, che eguaglia il record di Beyoncé nel 2025 per il maggior numero di nomination ottenute da una donna in una sola edizione. La cantante di Where Is My Husband! concorrerà per album, canzone e registrazione dell'anno, oltre che per il riconoscimento di autrice dell'anno e in diverse categorie pop, grazie a This Music May Contain Hope. Alle spalle di Raye incalza la spagnola Rosalía, con nove candidature, seguita da Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo e Phoebe Bridgers, tutte con sette. Bruno Mars, Leon Thomas e Olivia Dean ne hanno ottenute sei ciascuno, mentre Harry Styles e Bad Bunny sono stati snobbati. Inossidabile Madonna: la ex Material Girl con quattro candidature per Confession II torna in pista dopo 16 anni ai premi della Recording Academy, mentre Beyoncé è candidata nella categoria Best R&B Solo Performance con Morning Dew (Donk), raggiungendo il record di 100 nomination complessive in tutta la sua carriera. L'appuntamento per la cerimonia il 7 febbraio 2027 alla Crypto.com Arena di Los Angeles. Per la prima volta, dopo oltre mezzo secolo, l'evento non sarà trasmesso dalla Cbs, ma dalla Abc, con diretta streaming su Hulu e Disney+. (ANSA).