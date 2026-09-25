(ANSA) - ROMA, 25 SET - Il libro Photoansa 2025 nelle mani del Papa. "'Santità, l'ANSA le fa dono di questo libro fotografico perché è Lei è uno dei maggiori protagonisti', ho detto a Leone sul volo che da Roma ci ha portato a Parigi per il suo viaggio apostolico in Francia", racconta Manuela Tulli, la caposervizio del servizio Vaticano dell'Agenzia. "Ho aperto il libro, proprio alla metà del volume, dove c'è la sua prima fotografia vestito da Papa, dalla Loggia delle Benedizioni - dice ancora - 'Lo ricorda? Era l'8 maggio dell'anno scorso'". "'Oooh!', ha esclamato con un sorriso forse non aspettandosi di vedere un suo ritratto a tutta pagina". Poi "gli ho detto, nei pochi minuti che ciascuno di noi ha a disposizione per un saluto personale: 'Purtroppo in questo libro ci sono anche tante fotografie che raccontano le guerre, ci sarà un tempo nel quale, secondo Lei, smetteremo di pubblicarle?'. Il suo sguardo è cambiato e ha solo commentato: 'La guerra...' come a dire che resta la sua preoccupazione principale. Poco prima ci aveva salutato tutti dicendo: 'Siamo qui per portare un messaggio di pace che in questo momento è particolarmente importante per il mondo'". (ANSA).