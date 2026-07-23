(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Il Tg1 ha mostrato uno spezzone del video registrato dalla bodycam - e consegnato in procura - che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna su Abderrahim Fakir. Nelle immagini, che risalgono a poco dopo mezzogiorno, si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. "C'è un momento di contatto con altre persone che erano prossime ad un auto e che entrano in contatto con lui. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione", spiega il legale Gabriele Bordoni. (ANSA).