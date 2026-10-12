(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Al via i primi spot della nuova stagione di Report, al via l'8 novembre su Rai3 con la co-conduzione di Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. Nel promo si vede tutta la redazione, in silenzio, in piedi, guardare dritto in camera sulle note di 'Un mondo difficile' di Tonino Carotone: in prima fila, in mezzo ai colleghi, i due co-conduttori Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. "Prossimamente. Rai3", la scritta che appare in video. Sul profilo Facebook del programma si legge: "Le inchieste di Report tornano l'8 novembre". E ancora: "Torna #Report: la squadra vi dà appuntamento l'8 novembre, in prima serata, su #Rai3. Tra i crediti del promo: "Regia: Claudio Del Signore. Ideazione: Claudio Del Signore e Ilaria Proietti. Fotografia: Alfredo Farina. Operatore alla macchina: Cristiano Forti. Assistente alla regia: Pierpaolo Pepe. Produttore esecutivo: Elisa Bruno. Capo progetto: Paola Bisogni. Curatrici: Eva Georganopoulou e Alessia Pegalaggi". (ANSA).