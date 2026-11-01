(ANSA) - BRUXELLES, 01 NOV - Entrano in vigore a partire da oggi le commissioni di gestione Ue sui piccoli pacchi acquistati online, soprattutto sulle grandi piattaforme cinesi dell'e-commerce come Shein e Temu. A scattare è il nuovo contributo di 2 euro, che si aggiunge al dazio forfettario di 3 euro introdotto a luglio sui pacchetti di valore inferiore a 150 euro. La stretta europea punta da un lato ad arginare l'invasione di prodotti a basso costo provenienti soprattutto dalla Cina, dall'altro a far fronte ai costi aggiuntivi che il boom dell'e-commerce impone alle dogane dei Ventisette, chiamate a gestire e controllare miliardi di spedizioni. Dopo l'introduzione del dazio di 3 euro di luglio sui pacchetti di valore inferiore a 150 euro, la Commissione europea ha registrato, nei tre mesi successivi, "una diminuzione di oltre il 60% in media nell'Ue di pacchi dichiarati nei nostri sistemi", hanno spiegati fonti Ue. (ANSA).