(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Prende il via domenica la nona edizione del Mese dell'Educazione Finanziaria, la manifestazione promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin), che dal 1° al 30 novembre porterà in tutta Italia centinaia di iniziative gratuite dedicate alla diffusione della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. Dal 1° al 30 novembre sono previste centinaia di iniziative gratuite, in presenza e online, rivolte a cittadini e famiglie per gestire meglio il proprio denaro, pianificare il futuro e compiere scelte economiche più consapevoli. La campagna promuove il messaggio "Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani", un invito a investire nella propria conoscenza per affrontare con maggiore sicurezza le decisioni economiche quotidiane, prepararsi agli imprevisti e progettare il proprio futuro con strumenti adeguati e maggiore autonomia. Nel corso del mese cittadini di ogni età potranno partecipare gratuitamente a seminari, webinar, laboratori, incontri divulgativi, giochi educativi, iniziative culturali e attività formative organizzate da istituzioni, scuole, università, associazioni, imprese e organizzazioni del terzo settore. Il calendario degli eventi, disponibile sul sito del Comitato Edufin, offre opportunità di approfondimento sui temi del risparmio, degli investimenti, dei pagamenti digitali, della prevenzione delle frodi, della previdenza e delle assicurazioni. Particolare attenzione è rivolta alle categorie più vulnerabili, tra cui donne, famiglie a basso reddito, migranti e persone con disabilità. Un focus specifico sarà inoltre dedicato ai giovani e al mondo della scuola, anche alla luce del ruolo sempre più rilevante che l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale assume nell'ambito dell'educazione civica. Il Comitato è attualmente presieduto da Donato Masciandaro ed è composto dal ministero dell'Economia e delle Finanze, ministero dell'Istruzione e del Merito, ministero delle Imprese e del Made in Italy, ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Guardia di Finanza, Banca d'Italia, Consob, Covip, Ivass, Ocf e Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. (ANSA).