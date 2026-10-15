(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Entra nel vivo la rottamazione-quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di Comuni, Regioni e altri enti locali affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre esclusivamente in via telematica con i servizi disponibili su www.agenziaentrateriscossione.gov.it. (ANSA).