(ANSA) - PECHINO, 19 NOV - Il presidente statunitense Donald Trump è in riunione con il leader russo Vladimir Putin a margine del vertice Apec di Shenzhen, in Cina. L'accesso alla sala è stato fortemente limitato: all'interno è stata ammessa una sola telecamera televisiva, riferisce la Cnn. Si tratta del settimo incontro in presenza tra i due leader, che si erano visti l'ultima volta in Alaska nel 2025 per negoziati sulla guerra in Ucraina, conclusi senza un accordo. I rapporti tra Trump e Putin, dopo fasi turbolente, sembrano essersi rafforzati negli ultimi mesi. I due sono attesi successivamente a un incontro trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping. Putin ha stretto la mano al segretario di Stato statunitense Marco Rubio e al segretario al Tesoro Scott Bessent, presenti all'incontro con Trump. (ANSA).