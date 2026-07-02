(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Alibaba e il suo processore di pagamenti statunitense Aus Merchant Services pagheranno complessivamente 600 milioni di dollari per chiudere un'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti relativa alla vendita di sostanze illegali e attrezzature per la contraffazione di farmaci sulle piattaforme del gruppo cinese. Lo riferiscono il Wall Street Journal e l'Associated Press. Secondo i due media, le società hanno sottoscritto accordi di non perseguibilità (non-prosecution agreements), accettando di rafforzare i programmi di conformità e assumendosi la responsabilità per le condotte contestate. In base ai documenti del Dipartimento di Giustizia citati dal Wall Street Journal e dall'Associated Press, tra il 2016 e il 2024 sarebbero state effettuate circa 80.000 vendite di sostanze chimiche, farmaci e macchinari utilizzati per la produzione di medicinali contraffatti, per un valore superiore a 200 milioni di dollari. L'inchiesta federale ha inoltre incluso decine di acquisti sotto copertura di prodotti venduti attraverso le piattaforme di Alibaba. (ANSA).