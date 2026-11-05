(ANSA) - MILANO, 05 NOV - E' atterrato all'aeroporto di Vienna un Airbus A321 della compagnia Wizz Air decollato alle 7 dall'aeroporto Malpensa Silvio Berlusconi diretto a Varsavia e poi dirottato nella capitale austriaca "a seguito di una minaccia di bomba ricevuta durante il volo", come ha precisato la stessa compagnia aerea. "Wizz Air conferma che il volo odierno Milano Malpensa-Varsavia (W4 6387) è stato dirottato a Vienna a seguito di una minaccia di bomba ricevuta durante il volo. Il dirottamento è stato disposto in conformità ai protocolli e alle procedure di sicurezza previste, ponendo al primo posto la tutela dei passeggeri e dell'equipaggio", si legge in una nota della compagnia ungherese. "Wizz Air sta collaborando pienamente con le autorità competenti e sta adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutte le persone a bordo. La sicurezza e l'incolumità dei nostri passeggeri e membri dell'equipaggio continuano a rappresentare la nostra assoluta priorità", conclude la nota. (ANSA).