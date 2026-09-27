(ANSA) - LONDRA, 27 SET - Sono "5 uomini" le persone arrestate nella notte in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di tre furgoni diretti verso la base aerea della Raf di Fairford, nella contea inglese del Gloucestershire: usata anche dagli Usa, incluso nella guerra all'Iran. Lo rende noto in un briefing un responsabile della polizia locale britannica, confermando che le investigazioni sono ora "condotte in coordinamento con l'antiterrorismo". Il funzionario poi chiesto di evitare "congetture" e ha ribadito che le persone residenti in 85 case della zona sono state evacuate di casa "per precauzione" mentre i controlli proseguono. (ANSA).