(ANSA) - ROMA, 12 NOV - I pm dell'antiterrorismo della Procura di Roma indagano in relazione agli allarmi bomba di ieri e di oggi arrivati in decine di istituti della Capitale. Nel procedimento, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, si ipotizzano i reati di procurato allarme e minacce aggravate. All'attenzione dei pm sono arrivate le prime informative delle forze dell'ordine, a cui sono state delegate le verifiche, che riguarderanno anche le mail minatorie inviate da server stranieri agli indirizzi di posta elettronica delle scuole. (ANSA).