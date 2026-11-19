(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Non si è mai verificato alcun pericolo materiale, né alcun rischio concreto per l'incolumità dei nostri ragazzi. Come ho già avuto modo di sottolineare nei giorni scorsi, non vi è alcuna emergenza in atto tale da minacciare concretamente la sicurezza nazionale". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un'informativa alla Camera sull'ondata di falsi allarmi bomba nelle scuole. "Se, quindi, da un lato, vanno evitati allarmismi infondati, dall'altro sarebbe un grave errore sottovalutare il fenomeno che abbiamo di fronte" ha aggiunto. (ANSA).