(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - Si era recata con due amichette in una pizzeria da asporto di Casalnuovo dove aveva ordinato dei tranci di margherita che aveva consumato sul posto. Allergica al lattosio, la 14enne aveva pensato che bastasse rimuovere la mozzarella per risolvere il problema. Purtroppo sulla pizza erano rimasti dei residui che sono stati sufficienti per provocare una grave crisi. La ragazza, infatti, è tornata a casa dove ha iniziato a sentirsi male. I genitori hanno contattato le due amichette che hanno riferito quanto accaduto. E' arrivata l'ambulanza del 118 che ha portato la giovane alla clinica Villa dei Fiori di Acerra dove però è giunta morta. Questa la ricostruzione che hanno potuto effettuare i Carabinieri. Non ci sono responsabilità a carico di nessuno, tantomeno della pizzeria cui è stata ordinata la margherita senza alcun altra indicazione. La salma della ragazza è stata affidata ai genitori. (ANSA).