(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 08 OTT - Forte spavento misto a incredulità per alcuni abitanti di Saquarema, nello stato brasiliano di Rio de Janeiro: un alligatore è stato trovato all'interno della rete fognaria dopo che alcuni passanti avevano udito uno strano rumore provenire da sotto terra. L'animale, che si era nascosto dentro un tombino di scolo delle acque piovane, è stato recuperato, seppur a fatica, dalla Guardia ambientale. La scena è stata ripresa e condivisa sui social media dalle persone presenti. Il rettile è stato poi riportato nel suo habitat naturale, secondo quanto riferito da RJ Record. Non è la prima volta che la città, situata nella nota Regione dei Laghi, è teatro di un episodio simile. Il 28 luglio, un altro alligatore era stato avvistato dai residenti nel quartiere di Vilatur. Questa volta, tuttavia, l'esemplare era molto più grande di quello rinvenuto pochi mesi fa. (ANSA).