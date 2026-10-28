(ANSA) - MADRID, 28 OTT - Sarebbero almeno 39 le vittime dell'incidente ferroviario provocato dalla collisione di due treni sulla linea dell'alta velocità Madrid-Siviglia, nella provincia di Toledo, in Castiglia-La Mancia. Lo sostiene Sky News citando autorità locali mentre El Pais parla di almneo 10 vittime. Il nuovo incidente ferroviario sulla linea dell'alta velocità Madrid-Andalusia dopo la grave sciagura il 18 gennaio, in provincia di Corboda, sempre sulla linea tav tra Madrid e Siviglia, quando lo scontro fra i Alvia di Renfe e un Frecciarossa di Iryo morirono 45 persone e 123 rimasero ferite. (ANSA).