(ANSA) - RIAD, 12 OTT - Almeno una persona rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riad; è il bilancio diffuso dall'Autorità per l'aviazione civile saudita. "L'attacco ha causato la morte di un residente pakistano e il ferimento di altre 11 persone", ha dichiarato l'Autorità su X. "I feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie. L'attacco - conclude la nota - ha inoltre provocato danni materiali, attualmente in fase di valutazione". (ANSA).