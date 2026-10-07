(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Altri due cittadini georgiani, una donna e un minorenne, hanno tentato di salire a bordo di un volo per Tel Aviv con dei passaporti israeliani falsi: i due sono stati bloccati all'aeroporto di Catania a poche ore di distanza dal fermo, a Bologna, di altri due georgiani che si erano presentati all'imbarco anche loro con documenti falsi. Secondo quanto si apprende da fonti di sicurezza qualificate, la donna è stata arrestata mentre il minorenne è stato denunciato a piede libero. Sull'episodio indaga la Digos. (ANSA).