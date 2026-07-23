(ANSA) - PARIGI, 23 LUG - Ben ''8.800 persone sono in corso di evacuazione a titolo preventivo'' a causa del grande incendio che sta colpendo il nord del Bassin d'Arcachon, tra le zone più belle e turistiche di Francia, nel sud-ovest del Paese. Durante un punto stampa, la prefetta di Gironda e Nuova-Aquitania, Sophie Brocas, ha precisato che ''le condizioni sul posto restano sfavorevoli con un vento orientato nella cattiva direzione". Il totale quindi, tra turisti e abitanti, sale a oltre 20mila evacuati. (ANSA).