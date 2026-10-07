(ANSA) - MILANO, 07 OTT - C'è un altro atto del Ris, oltre a quelli già conosciuti, che non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate ai pm che nel 2007 indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Si tratta di un 'foglio di lavoro' acquisito al Ris di Parma l'11 settembre scorso dalla Procura di Pavia. Nel documento si dava conto di analisi su un campione di Dna, sempre riferibile alla bici di Alberto Stasi, indicato come "bu_p_bis", datato "26 settembre 2007" e quantificato in parte come "Dna umano" in parte come "Dna maschile". Il dettaglio è contenuto nell'ultima consulenza dei pm firmata dagli esperti Previderé e Grignani. (ANSA).