(ANSA-AFP) - AMMAN, 01 AGO - Le ambasciate statunitensi in diverse capitali mediorientali hanno avvertito i cittadini americani di una possibile escalation del conflitto regionale e li hanno esortati a tenersi pronti a lasciare la regione. "Gli americani presenti nella regione dovrebbero valutare la possibilità di andarsene, o essere pronti a farlo in caso di escalation", si legge in un avviso di sicurezza, diffuso sui social media dalle missioni statunitensi di Amman, Gerusalemme e Baghdad. (ANSA-AFP).