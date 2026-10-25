(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Youssef Siher, il ricercatore fermato ieri dai pm di Milano per istigazione a delinquere e terrorismo, e sua moglie, indagata per gli stessi reati, erano i soli due che potevano scrivere sulla chat di Telegram "Movimento 17 ottobre" e sull'omonimo profilo Instagram. Sarebbero quindi solo loro gli autori del post in cui si davano indicazioni ai manifestanti delle 8 città in cui avevano organizzato le proteste ieri e che non sono mai arrivate per l'intervento della Polizia postale e della Digos. Tra Telegram e Instagram quelle indicazioni sarebbero potute arrivare a 150mila persone: 100mila su Telegram, 50 mila su Instagram. (ANSA).