(ANSA) - CAPRI, 21 OTT - Comincia a toccare anche Capri il problema legato all'approvvigionamento del carburante e dei beni di prima necessità. Oggi sono state annullate ben 10 collegamenti in meno da Capri per Napoli e 11 in meno da Capri per Sorrento. Un numero notevole anche perché non si sa quanto durerà il fermo degli automezzi in terraferma. L'isola viene approvvigionata per la quasi totalità di merci e beni di prima necessità oltre che di passeggeri con camion, tir e furgoni che coprono queste tratte di mare e tra l'altro imbarcano anche lavoratori e pendolari che prestano servizio sull'isola. Si guarda quindi con preoccupazione ai prossimi giorni si spera in una soluzione del problema che sia rapida e risolutiva. (ANSA).