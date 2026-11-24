(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Andrea Riffeser Monti è stato confermato per acclamazione alla Presidenza della Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali) per il terzo mandato consecutivo. La nomina -spiega una nota - è avvenuta oggi a Roma nel corso delle Assemblee degli organi sociali riunite per il rinnovo delle cariche federali per il triennio 2026-2028. Tra gli obiettivi strategici indicati da Riffeser, il rafforzamento del sistema editoriale attraverso una nuova legge con risorse stabili e pluriennali, il consolidamento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, il sostegno agli investimenti tecnologici e alla trasformazione digitale delle imprese, regole più eque nel mercato pubblicitario e una maggiore valorizzazione del ruolo dei giornali nella comunicazione pubblica. Per Riffeser - spiega una nota della Federazione italiana editori giornali - occorre, inoltre, garantire condizioni più equilibrate nei rapporti con le grandi piattaforme tecnologiche, rafforzare la protezione del diritto d'autore e assicurare un adeguato riconoscimento economico dei contenuti editoriali. Analoga attenzione dovrà essere riservata alla definizione di regole trasparenti per l'utilizzo dei contenuti giornalistici da parte dei sistemi di intelligenza artificiale, fondate sui principi di autorizzazione, trasparenza e remunerazione. Tra le priorità del nuovo mandato figura anche il rilancio della filiera distributiva della stampa, attraverso la promozione di un sistema più moderno ed efficiente, il sostegno alle edicole e lo sviluppo di nuove modalità di diffusione e vendita dei prodotti editoriali. Nel suo intervento, Riffeser ha inoltre richiamato il ruolo centrale della qualità dell'informazione e della fiducia dei cittadini, evidenziando l'importanza di garantire nelle testate associate responsabilità editoriale, pluralismo, verifica delle notizie, tutela del diritto di rettifica e contrasto alla disinformazione. In questo contesto, è stata annunciata la nuova campagna di comunicazione della Fieg dedicata al "Pentalogo dell'Informazione", un'iniziativa volta a promuovere presso il pubblico i valori dell'informazione professionale e il contributo dei giornali alla tutela del pluralismo, della qualità del dibattito pubblico e del corretto funzionamento della democrazia. "Difendere l'editoria - ha sottolineato - significa difendere il pluralismo, la libertà d'informazione e la qualità della democrazia. La Fieg continuerà a essere un interlocutore autorevole e propositivo nei confronti delle istituzioni nazionali ed europee per creare le condizioni di una nuova stagione di sviluppo dell'industria editoriale italiana". Vicepresidenti della Federazione sono: Giampaolo Angelucci, Presidente della Categoria editori di giornali quotidiani, Giuseppe Ferrauto, Presidente della Categoria editori di giornali periodici, Pierpaolo Camadini, Vicepresidente in rappresentanza delle medie e piccole imprese editrici di quotidiani e periodici, Francesco Dini, per le Relazioni Istituzionali, Mirja Cartia d'Asero, per le Relazioni Internazionali e Rapporti con l'Europa e Federico Silvestri, per i Rapporti con le categorie produttive economico e finanziarie. Presidente della Categoria editori agenzie di stampa è stato eletto Stefano De Alessandri e Presidente della Categoria editori di testate digitali è stato eletto Andrea Garantola. Sono stati, poi, nominati i consiglieri incaricati: Stefano De Alessandri, per le relazioni sindacali, Luca Sprea per la distribuzione e vendita, Uberto Fornara per mercato e pubblicità, Carlo Mandelli per la tutela del diritto d'autore e della concorrenza, Alberto Leonardis per il finanziamento e lo sviluppo associativo, Giuseppe Cerbone per la riforma della legge per l'editoria e Veronica Diquattro per lo sviluppo e valorizzazione del digitale. Tesoriere della Federazione è stato eletto Carlo Alberto Tregua. (ANSA).