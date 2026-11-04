(ANSA) - WASHINGTON, 03 NOV - La democratica Annie Andrews vince la corsa per il Senato in South Carolina bettando Darline Graham, sorella del defunto senatore Lindsey Graham, e strappando ai repubblicani un secondo seggio alla camera alta, secondo le proiezioni di Nbc. Andrews, pediatra di 45 anni, ha basato la sua campagna elettorale sull'accesso all'assistenza sanitaria e sulla sua sostenibilità economica, oltre che sulla lotta alla corruzione a Washington. Graham, 62 anni, nominata dopo la morte del senatore veterano Lindsey, non aveva titoli ma ha potuto contare sul sostegno di Donald Trump che per lei si è molto speso in campagna elettorale. Per Andrews si è trattato di una sfida in salita, in uno Stato che non elegge un democratico al Senato dal 1998 e che nel 2024 ha visto la vittoria del presidente con uno scarto di 18 punti. Andrews ha criticato la mancanza di esperienza di Darline Graham ma la competizione si è rivelata molto più combattuta del previsto. (ANSA).