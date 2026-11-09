(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Quest'anno dobbiamo porre anzitutto una questione di metodo, che per noi è sostanza. Le nuove, aggiuntive, misure" chieste al settore assicurativo in manovra "non sono state preventivamente condivise con il settore e intervengono a distanza di appena dodici mesi su un accordo che era stato presentato come triennale". Lo ha detto Andrea Bertalot direttore generale dell'Ania in audizione sulla manovra, sottolineando "con fermezza ma senza spirito polemico" che "il settore assicurativo non può essere considerato ogni anno come un serbatoio fiscale cui attingere in funzione delle necessità di breve periodo". Più in generale, ha aggiunto, "la prevedibilità delle regole fiscali è una componente essenziale della credibilità di un Paese: interventi ripetuti, selettivi e inattesi su un settore regolamentato e ad alta intensità di capitale rischiano di trasmettere il messaggio che gli impegni assunti possano essere rimessi in discussione a ogni manovra. Non è un tema che riguarda soltanto le assicurazioni: riguarda la reputazione dell'intero sistema Paese". (ANSA).