(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Il governo decide, ma se ci sono dei margini faremo un ricorso. Utilizzeremo gli strumenti che l'ordinamento ci riconosce per far valere i nostri diritti, che sono gli stessi diritti degli altri cittadini: dunque eventualmente valuteremo il ricorso". Così il vice segretario dell'Anm, Stefano Celli, in merito alla notizia secondo cui la premier Meloni non intenderebbe firmare il Dpcm per sbloccare gli aumenti di stipendio dei magistrati, previsti in base ad alcune sentenze del Consiglio di Stato. (ANSA).