(ANSA) - NEW YORK, 08 OTT - Anne Carson sta pensando a dar via le 12 milioni di corone svedesi del Nobel per la letteratura. Lo ha detto la poetessa insignita oggi del prestigioso riconoscimento in una intervista pubblicata sul sito dei premi. "Abbiamo un amico che ha bisogno di una casa e diamo sempre molto a organizzazioni come Doctors Without Borders", ha detto la scrittrice affiancata nella sua casa di Reykjavík dal marito Robert Currie.Carson ha detto che avrebbe festeggiato con una passeggiata nei boschi per non dover rispondere al telefono: "Allora - ha aggiunto - ascolteremo il silenzio". (ANSA).