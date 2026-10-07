(ANSA) - BOLOGNA, 07 OTT - Avrebbero redatto false annotazioni di servizio. É l'accusa nei confronti di otto agenti della polizia locale di Rimini, appartenenti al nucleo 'Falchi', che sono indagati dalla Procura con le accuse, a vario titolo, di falso in atto pubblico, violenza privata, calunnia e lesioni. Gli agenti inoltre sono stati perquisiti dalla Guardia di Finanza riminese. Nei loro confronti la Procura ha anche chiesto al Gip di emettere la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di ogni pubblico ufficio e servizio e la conseguente interdizione temporanea da tutte le attività. (ANSA).