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(ANSA) - WASHINGTON, 26 OTT - Anthropic si prepara a esordire a novembre sui listini di Wall Street, in quella che si preannuncia come un'operazione storica per un'azienda nata solo cinque anni fa e protagonista del boom dell'IA generativa. In un documento depositato presso la Sec, Anthropic ha reso noto di volersi quotare al Nasdaq con il ticker "ANT". Secondo fonti informate sui fatti, l'azienda punta a quotarsi nella settimana del 16 novembre, malgrado la tempistica possa subire variazioni. L'Ipo potrebbe raccogliere fino a 100 miliardi di dollari o più, con la valutazione totale dell'azienda di 1.500-2.000 miliardi, secondo il Wall Street Journal. (ANSA).