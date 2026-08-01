(ANSA) - ROMA, 01 AGO - L'esplosione che stasera si è verificata vicino a un bar all'aperto in Piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca, provocando almeno tre morti e una ventina di feriti è stata causata da un "ordigno artigianale". Lo fa sapere il Comitato nazionale antiterrorismo citato da Ria Novosti e dalla Tass, secondo il quale una donna non identificata ha tentato di introdurre di nascosto degli esplosivi nel locale, ma una guardia di sicurezza le ha impedito l'ingresso. Di conseguenza, lei e un altro avventore sono rimasti uccisi. (ANSA).