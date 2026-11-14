(ANSA) - MILANO, 14 NOV - La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo disposto dalla Procura di Milano nei confronti di due persone di nazionalità egiziana per rapina aggravata e omicidio. Le indagini della Squadra Mobile sono iniziate il 27 ottobre quando, in un'abitazione in zona Porta Romana, un uomo di 92 anni, solo in casa, è stato trovato a terra e trasportato in gravi condizioni al Policlinico, dove è poi morto il giorno dopo. Le indagini hanno accertato che la morte non era riconducibile a una caduta per un malore ma che, in un tentativo di truffa con la tecnica del "finto carabiniere", era stato aggredito con violenza. Nel corso dell'autopsia erano state rilevate delle fratture craniche incompatibili con l'ipotesi della caduta dopo un malore. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno quindi analizzato le immagini di videosorveglianza, acquisito e studiato dati di traffico telefonico e hanno trovato altri riscontri ricostruendo in pochi giorni un "rilevante quadro indiziario" a carico dei due fermati. Nel tentativo di truffa uno dei fermati avrebbe avuto il ruolo di "palo"; l'altro si sarebbe introdotto nella casa dell'anziano aggredendolo con violenza e impossessandosi di gioielli e altri oggetti di valore. I due, in seguito, si erano resi responsabili di un furto in appartamento ai danni di una persona anziana a Varese, dove erano stati arrestati e poi liberati al termine dell'udienza di convalida. (ANSA).