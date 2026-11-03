(ANSA) - WASHINGTON, 03 NOV - Il costo della vita e la corruzione nel governo sono le questioni principali per gli elettori, che sono profondamente scontenti di Donald Trump. E' quanto emerge da un sondaggio dell'Associated Press fra gli elettori, secondo il quale 6 elettori su 10 ritengono che il caro prezzi sia dovuto "più alle politiche di Trump" che a "fattori al di fuori del suo controllo". Sei elettori su 10 non approvano come il presidente sta gestendo la presidenza. Il sondaggio è pubblicato sul sito dell'Ap. (ANSA).