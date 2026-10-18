(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "La straordinaria manifestazione delle associazioni de La Via Maestra e della Cgil, che ieri ha riempito pacificamente le vie di Roma, ci lancia un messaggio chiaro e preciso: è tempo dell'alternativa a un governo di destra che difende i privilegi e le lobby, non dà risposte al malessere e ai problemi del Paese e non affronta le emergenze sociali delle famiglie e delle imprese. La sua unica preoccupazione è riempire gli arsenali e non i granai". Così in una nota Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs. "La manifestazione di ieri impone a tutte le opposizioni la responsabilità di lanciare un progetto chiaro per l'alternativa. Per questo ci rivolgiamo alle altre opposizioni: costruiamo insieme una grande manifestazione unitaria contro il carovita e per aumentare i salari degli italiani. Incontriamoci per decidere insieme la data e la piattaforma. Il programma che dobbiamo scrivere vive se incrocia la mobilitazione delle persone. Il tempo è ora. Noi siamo pronti", concludono. (ANSA).