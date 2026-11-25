(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Una sorta di informativa ai ministri per riassumere la riunione della mattinata tra maggioranza e governo sulla manovra. L'ha fatta, secondo quanto viene riferito, il ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani nel corso del Cdm col corollario della richiesta ai colleghi non solo a dare una mano per rispettare lo strettissimo cronoprogramma - nell'incastro tra legge di Bilancio e decreti legge in Parlamento - ma pure a ridurre le proposte di emendamenti ministeriali, che al momento sarebbero una novantina. Sarebbe anche stata ribadita la deadline per presentare gli emendamenti governativi entro il 9-10 dicembre. Dal ministro sarebbe arrivato anche un invito a sollecitare i senatori alla presenza in Aula, dopo che anche questa mattina a Palazzo Madama è mancato due volte il numero legale. (ANSA).