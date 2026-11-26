(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi si è offerto di indagare congiuntamente con il Kuwait sull'attacco con droni che ha ucciso due cittadini italiani, negando il coinvolgimento dell'Iran in colloqui separati con i suoi omologhi kuwaitiano e italiano, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri iraniano, riportato da Iran International. Araghchi ha detto al ministro degli Esteri kuwaitiano Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah che Teheran è pronta a contribuire a stabilire l'origine dell'attacco e chi ne è responsabile. Ha espresso rammarico per la perdita di vite umane e i danni causati dall'attacco, secondo quanto riportato dal ministero della loro telefonata pomeridiana. In una telefonata con il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, Araghchi ha offerto le condoglianze al governo e al popolo italiano. Ha definito le accuse contro l'Iran infondate e ha affermato che Teheran è pronta a collaborare sia con il Kuwait che con l'Italia per accertare l'accaduto. (ANSA).