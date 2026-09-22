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(ANSA) - TEHERAN, 22 SET - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Steve Witkoff a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York illustrandogli le condizioni di Teheran per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Lo riferisce l'agenzia statale Irib spiegando che le condizioni comunicate da Araghchi includono "l'immediata revoca del blocco navale Usa, il rapido sblocco di tutti i beni iraniani congelati e la fine della guerra su tutti i fronti della resistenza". (ANSA).