(ANSA) - PECHINO, 18 NOV - Zuppa di vescica natatoria di pesce, aragosta saltata con zenzero e cipollotti, cernia al vapore e bistecca di manzo con funghi. È un menu ricco di specialità della cucina cinese quello preparato dal presidente Xi Jinping per il banchetto in onore dei leader riuniti a Shenzhen per il vertice Apec. Secondo il South China Morning Post, la cena comprende anche un antipasto freddo chiamato "City of the Roc". Tra le portate figurano una zuppa di vescica natatoria di pesce con olive cinesi e l'aragosta saltata con zenzero e cipollotti. La vescica natatoria è un organo interno dei pesci che consente loro di regolare il galleggiamento. Una volta estratta ed essiccata, viene utilizzata nella cucina cinese, soprattutto nelle zuppe. Si tratta di un ingrediente considerato pregiato e tradizionalmente associato al lusso e al prestigio: è annoverato tra le specialità marine della gastronomia cinese, insieme ad abalone, cetriolo di mare e pinne di squalo. Il suo valore può essere molto elevato e dipende dalla specie di provenienza e dalla qualità del prodotto. Tra le altre portate del banchetto figurano spugnole, cavoli baby e castagne in salsa allo zafferano. A metà cena viene servito un tris di specialità della cucina cantonese. Per dessert, zuppa dolce di fagioli rossi con scorza di mandarino e semi di loto, torta, frutta fresca e gelato. A chiudere, caffè e tè. I vini scelti per accompagnare il banchetto sono un Cabernet Sauvignon del Ningxia del 2019, un vino bianco del 2020 e un vino da dessert al litchi del Guangdong. (ANSA).