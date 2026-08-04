(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Sale a luglio, il prezzo di riferimento del gas per i clienti vulnerabili ed è pari a 134,40 centesimi di euro per metro cubo (+9,7% su giugno). Lo comunica l'Arera spiegando che "dopo gli ultimi due aggiornamenti pressoché stabili, per il mese di luglio 2026, le quotazioni all'ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 9,7% rispetto al mese precedente. Pertanto, per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel Servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m) è pari a 56,69 euro/Mwh". (ANSA).