(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Messaggi razzisti, riferimenti alla violenza e contenuti riconducibili all'estrema destra radicale nella chat WhatsApp di un gruppo scolastico. È quanto emerge dal decreto di perquisizione nell'ambito dell'indagine che ha portato all'arresto di un 19enne del Pavese, trovato in possesso di armi da fuoco e materiale neonazista. Nel gruppo, denominato "2B", un gruppo di scuola composto da 68 membri, gli investigatori hanno trovato conversazioni con espressioni discriminatorie e riferimenti a ideologie estremiste. Gli accertamenti sono partiti dall'analisi del dispositivo sequestrato a un altro giovane arrestato lo scorso aprile nell'inchiesta sulla chat "Terza Posizione". (ANSA).