(ANSA) - NEW DELHI, 10 OTT - Il leader del 'partito delle blatte', forza trainante della rivolta studentesca in India, è stato arrestato oggi a New Delhi dalla prima della manifestazione non autorizzata da lui indetta per chiedere le dimissioni del presidente della Commissione elettorale; lo ha reso noto il suo partito. "Abhijeet Dipke arrestato!", ha scritto il "Partito del popolo delle blatte" sui social media, diffondendo immagini della scaletta di un aereo, indicato come quello da cui Dipke stava sbarcando nella capitale per raggiungere il luogo del raduno. La manifestazione rappresenta il culmine di settimane di mobilitazione dell'opposizione a seguito delle accuse di irregolarità emerse durante la revisione delle liste elettorali a livello nazionale da parte della Commissione Elettorale Indiana. Il fondatore del Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke, e altri due leader sono stati arrestati prima di scendere da un volo nella capitale, ha riferito il CJP — guidato da giovani — in un post sui social media, mentre le reti televisive hanno mandato in onda filmati che mostravano agenti di polizia in divisa a bordo dell'aereo. "È ufficiale… viviamo sotto una dittatura assoluta», ha dichiarato in un comunicato Arvind Kejriwal del partito di opposizione Aam Aadmi Party. «Arrestare gli scarafaggi appena scesi dall'aereo dimostra un livello di paura senza precedenti". I partiti dell'opposizione e altri critici sostengono che la revisione delle liste elettorali potrebbe privare del diritto di voto milioni di elettori e avvantaggiare il Bharatiya Janata Party, il partito nazionalista indù al governo del primo ministro Narendra Modi. La Commissione Elettorale Indiana (Eci) ha respinto le accuse di irregolarità, affermando che la "revisione speciale intensiva" era volta a eliminare gli elettori duplicati e non aventi diritto al voto. Da ieri Delhi è sottoposta a rigide misure di sicurezza, con decine di migliaia di agenti di polizia e personale paramilitare dispiegati per impedire l'accesso a chi cerca di raggiungere il principale luogo di protesta nel cuore della città. Le autorità hanno chiuso decine di stazioni della metropolitana, cancellato diversi treni diretti a Delhi e sospeso temporaneamente la connessione Internet mobile nelle vicinanze del luogo della protesta. (ANSA).